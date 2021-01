Milan, ai dettagli l'affare Tomori: a disposizione già con l'Atalanta?

AFFARE FATTO

Fikayo Tomori è ormai praticamente un giocatore del Milan. Il difensore anglo-canadese è pronto a vestire la maglia rossonera e potrebbe già sbarcare a Milano tra giovedì sera e venerdì mattina. Restano da limare alcuni dettagli e da espletare alcune procedure burocratiche, ma l'affare è fatto: al Chelsea andrà un milione di euro per il prestito oneroso, con riscatto fissato poco sopra i 20 milioni. Se tra tamponi e visite mediche non dovessero emergere sorprese, Tomori potrebbe già essere a disposizione di Stefano Pioli per il big match di sabato alle 18 contro l'Atalanta. Getty Images

Il tecnico parmigiano ottiene così il suo terzo rinforzo sul mercato di riparazione: dopo i muscoli di Meité e l'esperienza di Mandzukic, arrivano i centimetri e la freschezza di Fikayo (all'anagrafe Oluwafikayomi Oluwadamilola) Tomori.

Ora c'è da puntellare il ruolo di terzino e il nome più caldo resta quello di Junior Firpo del Barcellona. Si ragiona anche in questo caso sulla base di un prestito oneroso, ma anche se la trattativa è in una fase di stallo la distanza con i blaugrana non è incolmabile e settimana prossima potrebbero esserci novità. Nel frattempo è arrivata l'ufficialità della cessione al Parma di Andrea Conti: l'ex Atalanta si trasferisce in Emilia in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza dei crociati. Ai rossoneri andrebbero circa 7 milioni di euro.

CONTI-PARMA: IL COMUNICATO UFFICIALE

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di opzione per l'acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti al Parma Calcio 1913. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva".