Milan, accordo per Loftus-Cheek: sarà il primo rinforzo per Pioli

LA MOSSA

Il centrocampista del Chelsea è il profilo scelto dal tecnico per il centrocampo. Affare da 15 milioni di euro

Il Milan ha scelto Ruben Loftus-Cheek per rinforzare il centrocampo dopo la prossima partenza di Sandro Tonali. Il primo colpo della nuova stagione dovrebbe dunque essere l'inglese del Chelsea, extracomunitario e che quindi andrà ad occupare uno degli eventuali due slot a disposizione in stagione per la rosa rossonera (se la società venderà all'estero uno di quelli attualmente in rosa). Nella rosa dei candidati Loftus-Cheek è sempre stato tra i preferiti di Stefano Pioli, da lì l'accelerata con i Blues fino ad arrivare a discutere dei dettagli dell'affare da 15 milioni di euro.

Se l'accordo di massima c'è tra tutte le parti in causa, resta da definire il metodo di pagamento. Se da una parte il Chelsea vorrebbe i 15 milioni di euro tutti e subiti, dall'altra il Milan sta spingendo perché venga accettata la formula del prestito oneroso con l'obbligo di riscatto da parte del Diavolo al termine della stagione.

Mezzala in grado di giocare anche da trequartista, l'inglese prodotto dell'Academy del Chelsea è un profilo che piace molto all'allenatore del Milan che per la sua trequarti, vedasi Kessie e Krunic, predilige un profilo più muscolare che tecnico. Nonostante la posizione avanzata i numeri davanti alla porta non sono dei migliori, ma compensati da un grande lavoro tattico e fisico in mezzo al campo.

L'arrivo di Loftus-Cheek chiuderà almeno una porta agli altri profili caldi seguiti dal Milan nel reparto, dall'ormai sempre presente Kamada al giovane Arda Guler.