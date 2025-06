Ad Al Hilal: "Inzaghi? Era già tutto deciso prima della finale"

La nomina di Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal "potrebbe sembrare una decisione presa in fretta, ma è il risultato di un duro lavoro". Lo ha detto l'amministratore delegato del club saudita Esteve Calzada in una intervista rilasciata alla Bbc commentando l'arrivo in panchina dell'ex allenatore dell'Inter. "Doveva giocare una partita fondamentale (la finale di Champions League, ndr) e ci ha chiesto di rimandare la questione a dopo la finale. La decisione era stata presa, ma non c'era la firma perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare, cosa certamente giusta". "Quello che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a ristabiliare il nostro ruolo in campionato - ha concluso il dirigente dell'Al Hilal - Siamo reduci dal secondo posto, un risultato al di sotto delle aspettative".