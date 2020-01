Milan, accordo con il Siviglia per Suso

Suso è virtualmente un giocatore del Siviglia. La formazione spagnola ha raggiunto, dopo giorni di trattative, un accordo con il Milan per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (attorno ai 20 milioni) che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi come il numero di presenze e il raggiungimento della Champions (attualmente il Siviglia è terzo, ndr). L'avventura di Suso in rossonero si chiude in sostanza qui: mercoledì l'esterno milanista è atteso in Spagna per le visite mediche, dopo di che si passerà alle firme. Intanto l'Hertha Berlino si è fatto avanti per Piatek - seguito anche dal Tottenham - con un'offerta che per il momento è stata rifiutata da Maldini e Boban.