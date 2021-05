Milan, a centrocampo fari puntati su Schouten ma il Bologna fa muro

MANOVRE ROSSONERE

L'olandese ha un contratto fino al 2024 e il Bologna non vorrebbe cederlo

Il Milan alla ricerca di rinforzi a centrocampo. È noto l'interesse per De Paul, sul quale si sta muovendo anche l'Atletico Madrid, ma tra le idee degli uomini mercato rossoneri c'è anche Jerdy Schouten. Pur essendo un centrocampista come l'argentino, ha compiti tattici completamente diversi e in effetti si può considerare come un obiettivo in aggiunta, piuttosto che alternativa: sull'olandese anche la Roma e l'Atalanta, ma il Bologna non vuole cederlo. Getty Images

Il classe 1997 unisce ad una discreta qualità molta quantità, il solo gol giocato in 55 partite in rossoblù tradisce la sua scarsa propensione offensiva ma sarebbe una bella alternativa al duo Kessie-Bennacer in mezzo. Schouten, contratto in scadenza nel 2024, resta uno dei giocatori considerati incedibili dal Bologna ma tutto potrebbe tornare in gioco se cambiasse l'allenatore, con Mihajlovic - suo grande sponsor - richiesto dalla Lazio.

Oltre alla Roma, anche l'Atalanta monitora da vicino la situazione: i nerazzurri avevano già provato a prendere Schouten prima che arrivasse ai rossoblù, quando si era fatto vedere nell'Excelsior Rotterdam, e ora pensano a lui nel caso De Roon decidesse di andarsene.