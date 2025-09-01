Logo SportMediaset
Milan
Mercato Milan LIVE: dopo Rabiot si cerca di chiudere per Gomez. Difficile lo scambio Gimenez-Dovbyk

Prima di cedere il centrale il Liverpool deve arrivare a Guehi del Crystal Palace. Con la Roma non c'è accordo sulla formula 

01 Set 2025 - 10:22
© Getty Images

Dopo aver chiuso con il Marsiglia per Adrien Rabiot sulla base di 10 milioni di euro più 2 di bonus (per l'ex Juve contratto di quattro anni con ingaggio da 6 milioni più uno di bonus e visite mediche in Francia prima di aggregarsi alla Nazionale), con Max Allegri che ritrova il centrocampista francese, il Milan ora punta a regalare al tecnico rossonero il centrale di difesa. L'obiettivo numero uno, dopo il no di Akanji, è Joe Gomez del Liverpool. L'intesa con i Reds è stata raggiunta sulla base di 15 milioni di euro. Per il giocatore classe 1997, contratto di 3,5 milioni a stagione fino al 2029. Per la chiusura dell'operazione si deve aspettare però che il club inglese si assicuri il sostituto, Guehi del Crystal Palace. Difficile lo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma: i rossoneri puntano allo scambio di prestito secco mentre i giallorossi vogliono inserire il diritto di riscatto.

