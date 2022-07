Mercato Milan: il Psg frena, nuovi contatti con il Lille per Renato Sanches

mercato milan live

TEMPO REALE

Per il centrocampista portoghese si può chiudere a giorni. In difesa torna di moda il nome di Tanganga

MESSIAS, CONTRATTO DEPOSITATO IN LEGA

Il riscatto di Junior Messias dal Crotone è cosa fatta: sul sito della Lega Serie A è arrivata la segnalazione del deposito del nuovo contratto con i rossoneri. Ai calabresi vanno 4,5 milioni più bonus per il riscatto.

RENATO SANCHES, IL PSG FRENA

Il Paris Saint-Germain sembra aver mollato la presa su Renato Sanches e allora il Milan, che ha avuto contatti con il Lille nelle ultime ore, può tentare lo scatto e chiudere a giorni. Vista la concorrenza dei parigini, le cifre potrebbero essere maggiormente al rialzo rispetto ai 18 milioni di euro inizialmente previsti. Lo riporta Sky.

IN DIFESA SPUNTA TANGANGA, ALTERNATIVE DIALLO E ACERBI

A Pioli serve un rinforzo difensivo per sostituire Romagnoli, tra i profili seguiti sarebbe tornato di moda pure Japhet Tanganga (già cercato a gennaio): ieri - secondo Sky - incontro tra la dirigenza milanista e l'agente del centrale del Tottenham. Per Tuttosport resistono le candidature di Diallo, in uscita dal PSG, e Acerbi, che lascerà la Lazio.

DOPO IBRA, ANCHE GIROUD VERSO IL RINNOVO

Se Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo per un ulteriore anno, il Milan si muove anche per Olivier Giroud. Secondo Tuttosport i rossoneri si muoveranno presto per prolungare l'attuale accordo in scadenza 2023.

BAKAYOKO NELL'AFFARE ZIYECH?

Nel pomeriggio di oggi Tiemoue Bakayoko, in prestito biennale dal Chelsea, si è recato a Casa Milan per discutere della propria situazione. Il centrocampista francese non sembra rientrare nei piani di Pioli, ma potrebbe rientrare nella trattativa per portare Ziyech a Milano: il Chelsea vorrebbe che i rossoneri lo riscattassero definitivamente.

LO SPEZIA SPINGE PER CALDARA E DANIEL MALDINI

Mattia Caldara e Daniel Maldini sono finiti nel mirino dello Spezia per un doppio trasferimento in prestito. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Milano tra le due dirigenze dove si è parlato del forte interessamento dei liguri per i due giocatori. Per Caldara il Milan contribuirebbe - come fatto con il Venezia - al pagamento di parte dello stipendio mentre per Maldini si tratterebbe di un trasferimento in prestito, anche se rimane l'interesse del Verona e della Cremonese sul secondogenito di Paolo.