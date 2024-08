Mercato Milan, il Monaco non convoca Fofana per il Gamper col Barça: il Diavolo alza l'offerta

LA NOVITA'

Niente amichevole per il centrocampista considerato una priorità dalla dirigenza rossonera. Dopo il summit con Cardinale nuova offerta per il Monaco

Chiuso il capitolo Emerson Royal per la fascia destra, le attenzioni del Milan in sede di mercato tornano ad essere sul mediano da regalare a Fonseca in vista della stagione. Il profilo numero uno sull'agenda della dirigenza è da tempo Youssouf Fofana ma, nonostante una bozza di accordo con il giocatore in scadenza nel 2025 già trovata da settimane, il Monaco ha fatto muro restando fermo alla valutazione da 35 milioni di euro, giudicata eccessiva per un calciatore con meno di un anno di contratto.

Una novità - e perché no un assist - però potrebbe essere la decisione maturata dal club del Principato nelle ultime ore. Fofana non è presente nella lista dei convocati per il Trofeo Gamper contro il Barcellona, assente anche dalla lista dei giocatori assenti per infortunio. Un segnale che qualcosa in pentola continua a bollire e, nonostante le dichiarazioni, il futuro del giocatore può essere lontano dalla Ligue 1.

Il Milan resta in pole position forte del gradimento prioritario già incassato da Fofana, pronto ad affondare ulteriormente il colpo nonostante la notevole distanza tra l'offerta e la domanda del Monaco. Una proposta economica che potrà essere aumentata dopo il summit di mercato previsto con l'arrivo di Gerry Cardinale in Italia in occasione del Trofeo Berlusconi contro il Monza, ma senza avvicinarsi ai 35 milioni chiesti dal club monegasco attestandosi più probabilmente intorno ai 20 bonus compresi. La mancata convocazione per la sfida col Barcellona però resta un passettino nella direzione rossonera.