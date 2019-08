Mercato Milan, presto il blitz di Boban a Madrid per Mariano Diaz

MERCATO

CLAUDIO RAIMONDI

Dopo quasi un mese e mezzo di negoziazioni l'affare Correa è saltato e, a meno di clamorosi riavvicinamenti, l'argentino resterà a Madrid. Il direttore sportivo dell'Atletico, Andrea Berta, ha detto no alla proposta inviata dal Milan - ovvero 10 milioni di euro per un prestito biennale con un diritto di riscatto condizionato alle presenze a 25- molto distante dalla richiesta di 50 milioni di euro dei colchoneros. La mancanza di offerte concrete da almeno 25 milioni per Andrè Silva ha costretto la dirigenza rossonera a trovare una formula diversa.

Ma, oltre a una ragione finanziaria, sulla scelta di abbandonare la pista Correa c'è pure un ragionamento di natura tattica poiché, col passaggio da parte di Giampaolo dal 4-3-1-2 all'albero di Natale, nella rosa manca un'alternativa a Piatek, un vero numero 9. Boban si prepara a partire per Madrid per incontrare i dirigenti del Real per trattare Mariano Diaz, attaccante 26ennne spagnolo naturalizzato dominicano che lo scorsa stagione, con la camiceta numero 7 lasciata libera da Cristiano, ha collezionato solo 13 presenze in liga e 3 gol per una serie di infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il suo ritorno nella capitale spagnola, dopo la straordinaria parentesi nel Lione dove invece segnò 18 reti in 34 partite, costringendo Florentino Perez a ricomprarlo dai francesi per 20 milioni di euro.

Giampaolo, se dovesse andare in porto la trattativa per Mariano, potrebbe contare su due tridenti: il primo, quello che potrebbe scendere in campo contro il Brescia, composto da Suso, Piatek e Calhanoglu. Il secondo con Castillejo, appunto il centravanti spagnolo e Rafael Leao. Dopo Theo Hernandez si sta formando un vero e proprio asse tra Milan e Real. Boban proverà a ingaggiare Mariano (che guadagna attorno ai 2,5 milioni) con un prestito oneroso e un diritto di riscatto attorno ai 20 milioni di euro; chiuso da Benzema e Jovic, Zidane non ha concesso nemmeno un minuto a Mariano.

Dopo esser stato sondato da Roma e Napoli, su di lui ora c'è il Siviglia di Monchi ma Boban vuole tornare a Milano con Mariano Diaz, l'ultimo rinforzo per cambiare ancora il volto dell'attacco rossonero.