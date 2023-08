Krunic, il Fenerbahce rilancia e Dzeko fa da "intermediario"

MILAN

Il club turco è pronto a offrire 7 milioni per il centrocampista con cui ci sarebbe già un accordo di massima sull'ingaggio

© Getty Images Il Fenerbahce fa sul serio per Rade Krunic. Dopo il primo no del Milan a un'offerta da 4 milioni di euro, stando a Fanatik, il club turco sarebbe pronto infatti a rilanciare e a mettere sul piatto 7 milioni di euro per il cartellino dell'ex Empoli. Situazione che lascia intravvedere qualche spiraglio in più sulla buona riuscita dell'affare. Anche perché nel frattempo è intervenuto Edin Dzeko, neo attaccante proprio del Fenerbahce, per convincere il connazionale a raggiungerlo a Istanbul. Contatto che avrebbe dato esiti positivi a quanto pare. Secondo quanto si apprende, infatti, il centrocampista rossonero avrebbe già raggiunto un accordo col Fenerbahce per un ingaggio top.

L'assalto turco a Rade Krunic, dunque, continua. E il pressing del Fenerbahce è sempre più insistente. Quasi un accerchiamento. Mentre da una parte proseguono i contatti e le trattative col Milan, dall'altra il centrocampista è stato contattato direttamente da Edin Dzeko per aggiornamenti sulla bontà dell'offerta e del progetto tecnico del Fener. Opera di convincimento che avrebbe centrato bersaglio. Nell'ambiente rossonero si sarebbe infatti registrata un'apertura importante del mediano verso l'ipotesi di un suo trasferimento in Turchia. Tutto con un deciso balzo in avanti anche per quanto riguarda lo stipendio, che con addosso la maglia del Fenerbahce passerebbe dagli attuali 1,1 milioni all'anno ai 3 milioni netti a stagione. Argomento che avrebbe convinto decisamente il giocatore e passato la palla a Furlani.

Al netto dell'intesa sull'ingaggio, infatti, per completare l'operazione Krunic-Fenerbahce manca ancora il via libera del Milan. Sulla questione al momento si registra un deciso passo avanti, ma ci sarebbero ancora da limare le cifre. Dopo una prima offerta respinta da 4 milioni, il club turco avrebbe proposto 7 milioni per il centrocampista serbo cercando di avvicinarsi ai 10 milioni chiesti dai rossoneri. A condizione però che il pagamento possa avvenire in rate e non in un'unica soluzione. Ipotesi su cui le parti stanno ancora lavorando, ma che tiene viva la pista in vista di nuovi sviluppi.