Juve-Milan, tra Champions e futuro di Donnarumma

L'INTRECCIO

I rossoneri non si smuovono dall'offerta di 8 milioni annui. Bianconeri alla finestra

Cresce l'attesa per il big-match Juventus-Milan, che avrà ripercussioni probabilmente definitive sulle ambizioni Champions delle due squadre, ma non solo. Il risultato della gara di domenica sera dell'Allianz Stadium segnerà anche il destino di Gigio Donnarumma, diviso tra rinnovo con i rossoneri (non disposti ad andare oltre gli 8 milioni di euro annui) e la corte dei bianconeri.

Domenica, probabilmente, si deciderà tutto o quasi tra chi andrà in Champions League tra Juve e Milan e chi, a quel punto, si prenderà la posizione di forza con Donnarumma. Non sono giorni facili per il portiere campano, finito ancora una volta nel mirino dei tifosi, arrivati persino a chiedergli di farsi da parte in occasione del big match. Maldini ha rimandato ogni discorso a fine stagione per evitare distrazioni nell'agguerrita lotta Champions, ma tra il Milan e Mino Raiola le posizioni rimangono ben distanti. L'agente italo-olandese, infatti, chiede 12 milioni a stagioni per mettere la firma su un nuovo contratto, mentre il Diavolo non si smuove dagli 8 già offerti. La forbice è piuttosto ampia e a Torino hanno visto lo spiraglio per tentare il colpaccio. E una vittoria domenica, nello stadio in cui il Milan non ha mai vinto, potrebbe segnare un doppio sorpasso decisivo, nella corsa all'Europa più prestigiosa e per il portiere più ambito.

