Joao Felix, da stella del mercato a simbolo della crisi del Milan

A questo punto la vera domanda è la seguente: Joao Felix potrà diventare una risorsa per il Milan da qui al termine della stagione oppure rimarrà soltanto un rimpianto? Uno spunto arriva da Riccardo Trevisani che, durante l'ultima puntata di Pressing, ha espresso il suo parere sul portoghese: "Sembra che il Milan non possa giocare senza Joao Felix per nemmeno un tempo. Il Milan era in balia della Lazio e il cambio Musah-Joao Felix è stato ancora più disequilibrante. Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters, giocano per lo spettacolo ma non c'è mai un'idea tattica di equilibrio".