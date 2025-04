Joao Felix, futuro senza Milan: il Benfica punta al ritorno del figliol prodigo già per il Mondiale per club

L'eterna promessa Joao Felix, che è esploso nel Benfica, e che successivamente ha vestito le maglie di Atletico Madrid, Barcellona e Chelsea, a giugno tornerà per la terza volta ai Blues ma non per fermarsi. "Se si raggiungerà un accordo con il Chelsea, Joao Félix giocherà per il Galatasaray", ha detto qualche settimana fa il suo potentissimo agente Jorge Mendes al portale turco Sporx. Ma nell'edizione odierna, il quotidiano portoghese 'Record' disegna un altro futuro per l'attaccante. Il Benfica sogna un ritorno del figliol prodigo e avrebbe già contattato il suo agente per convincerlo a tornare al Da Luz. Un ruolo importante in questa operazione di rimpatriata è quello del tecnico Bruno Lage, che ha lanciato il talento Joao Felix (15 gol in 26 gare alla sua prima stagione di Primeira). Rui Costa punterebbe già ad averlo per il Mondiale per club.