Il Milan va all-in per Yacine Adli: passi avanti col Bordeaux

L'OBIETTIVO

I rossoneri accelerano: operazione complessiva da 10 milioni più bonus

Il Milan va all-in per Yacine Adli e accelera la trattativa col Bordeaux per mettere le mani sul centrocampista classe 2000 utile anche per puntellare la trequarti. Secondo quanto trapela nelle ultime ore, i rossoneri avrebbero fatto ulteriori passi avanti nel dialogo col club francese registrando la volontà di trovare un accordo. Intesa che va ancora limata nei dettagli, soprattutto sulla parte fissa e sui bonus che il Diavolo dovrà versare, ma che potrebbe arrivare presto. Getty Images

Numeri alla mano, si tratterebbe di un'operazione complessiva da 10 milioni di euro più bonus. Ma il Bordeaux poi dovrà versare al PSG il 40% sulla plusvalenza della cessione (trasferimento iniziale di 5,5 milioni di euro) e dunque servirà ancora un po' di pazienza per trovare la formula giusta e accontentare tutte le parti coinvolte nell'affare. Una situazione ben avviata per il Milan, che sta cercando comunque di accelerare la trattativa per regalare a Pioli un giovane di talento per il centrocampo e la trequarti.