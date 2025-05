Il Milan studia la rivoluzione: prima gli addii, poi le novità. Chiesa il primo obiettivo

L'olandese, l'ultimo a lasciare il campo nel postpartita, si è intrattenuto per salutare tutti i compagni con un volto quasi sconsolato che ha lasciato spazio a poca immaginazione, come sottolineato anche dai tifosi sui social. A dispetto delle parole tranquillizzanti di Furlani, l'offerta del Manchester City dovrebbe essere accettata e il miglior centrocampista del campionato, come da premio della Lega Serie A, è destinato a partire. Potrebbe non essere il solo. Rafa Leao e Theo Hernandez non hanno preso parte all'ultimo match stagionale passato per novanta minuti a guardare i compagni in campo e la contestazione dalla panchina. Il portoghese, che ha tolto i riferimenti al Milan nella propria biografia social, è corteggiato dal Bayern Monaco e anche l'avventura con l'esterno francese sembra giunta al capolinea. Da capire, invece, il futuro di Maignan: con il contratto in scadenza nel 2026 la società rossonera e lo stesso portiere sono a un bivio decisivo.