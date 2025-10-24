Chelsea e Milan su Suzuki, ma lui frena: "Concentrato sul Parma"

Suzuki, portiere del Parma, si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione più che positivo, impreziosito dal rigore parato che ha gelato il Marassi rossoblu all'ultimo respiro del match tra Genoa e Parma. Il portiere giapponese, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato delle voci di mercato che lo vedrebbero come oggetto del desiderio di grandi club: "Milan e Chelsea mi seguono? Voglio diventare uno dei migliroi portieri al mondo, ma per ora sono concentrato solo sul Parma e sul Mondiale".