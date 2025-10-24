Logo SportMediaset

Mercato

Chelsea e Milan su Suzuki, ma lui frena: "Concentrato sul Parma"

24 Ott 2025 - 13:20
© Getty Images

Suzuki, portiere del Parma, si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione più che positivo, impreziosito dal rigore parato che ha gelato il Marassi rossoblu all'ultimo respiro del match tra Genoa e Parma. Il portiere giapponese, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato delle voci di mercato che lo vedrebbero come oggetto del desiderio di grandi club: "Milan e Chelsea mi seguono? Voglio diventare uno dei migliroi portieri al mondo, ma per ora sono concentrato solo sul Parma e sul Mondiale".

13:20
Chelsea e Milan su Suzuki, ma lui frena: "Concentrato sul Parma"
13:19
Amauri, il retroscena: "Mi volevano Roma e Milan"
12:10
Rafa Benitez torna in panchina: è il nuovo allenatore del Panathinaikos
11:30
Juve, caccia al nuovo ds: idea Spors
10:40
Lazio, Sarri insiste per Insigne