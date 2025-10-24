Real Madrid, Endrick apre alla cessione ma alle sue condizioni

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Endrick avrebbe accettato di essere ceduto in prestito a gennaio ma avrebbe anche manifestato delle condizioni. L'attaccante del Real Madrid è alla ricerca di minuti e vuole trasferirsi in un club che militi in uno dei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) e che sia competitivo. Il Portogallo non è ancora scartata come ipotesi, a patto che si facciano vivi Benfica, Porto o Sporting. Sulle sue tracce ci sarebbe già il Marsiglia di De Zerbi.