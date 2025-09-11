Da Adli a Simic, il mercato è chiuso ma il Milan non smette di incassare: le cifre

Il mercato in entrata è chiuso, ma il Milan non smette di cedere. E soprattutto di incassare. Dopo Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria solo pochi giorni fa (i croati potranno riscattarlo nel 2026 versando circa 10 milioni di euro) ha salutato ufficialmente Milano anche Yacine Adli. L'algerino, ai margini del progetto di Allegri dopo l'anno trascorso in prestito alla Fiorentina, ha firmato un triennale con l'Al Shabab, club arabo.