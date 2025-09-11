Logo SportMediaset
MILAN

Da Adli a Simic, il mercato è chiuso ma il Milan non smette di incassare: le cifre

I club arabi fanno felici i rossoneri, già ai vertici delle uscite nella recente finestra estiva dei trasferimenti 

11 Set 2025 - 12:58









Il mercato in entrata è chiuso, ma il Milan non smette di cedere. E soprattutto di incassare. Dopo Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria solo pochi giorni fa (i croati potranno riscattarlo nel 2026 versando circa 10 milioni di euro) ha salutato ufficialmente Milano anche Yacine Adli. L'algerino, ai margini del progetto di Allegri dopo l'anno trascorso in prestito alla Fiorentina, ha firmato un triennale con l'Al Shabab, club arabo.

I sauditi, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, pagheranno ai rossoneri ben 7 milioni di euro. Un ottimo affare per il ds Tare che si prepara a ricevere altri 4 milioni dal Belgio. Precisamente dall'Anderlecht che ne incasserà ben 21 circa dall'Al Ittihad. Il club arabo infatti, ha ingaggiato ufficialmente Jan-Carlo Simic, ex rossonero. Per il centrale, ceduto un anno al belga, il Milan si era garantito una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

