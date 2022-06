Il Milan punta deciso su Zaniolo: Rebic per Mourinho come contropartita

Il Milan vuole Nicolò Zaniolo e il primo sondaggio con la Roma per valutare la fattibilità dell'operazione non ha trovato la porta aperta dei giallorossi, ma nemmeno chiusa. La trattativa per il gioiello di Mourinho è complicata e lunga, ma non è impossibile con le giuste condizioni. Se la Roma chiede almeno 40 milioni di euro per Zaniolo, la volontà del Milan è quella di trovare la formula giusta per abbassare la parte economica con una contropartita gradita al tecnico portoghese.