Il Milan prende tempo su Mandzukic, continuano i contatti col Chelsea per Tomori

Mario Mandzukic vuole il Milan. Svincolato dopo l'esperienza negli Emirati Arabi e lontano dai campi da marzo 2020, l'attaccante croato non vede l'ora di rimettersi in gioco. L'idea di tornare nel campionato italiano lo stuzzica moltissimo, così come l'idea di giocare con Ibrahimovic. La sua richiesta sarebbe di sei mesi di contratto, il tempo necessario per dimostrare di non essere finito e per mettere a disposizione la sua esperienza. Dal canto suo il club rossonero però non vuole fare mosse affrettate e infatti si è preso tempo per valutare bene i pro e i contro dell'operazione. Non è in discussione il valore del giocatore, piuttosto le riflessioni della dirigenza rossonera sono legate all'eventuale impatto sullo spogliatoio e alle sue condizioni fisiche dopo un lungo periodo di inattività.