Il Milan ha scelto Guler: rossoneri disposti a pagare più della clausola

DALLA TURCHIA

Secondo i media turchi per battere la concorrenza delle big europee i rossoneri offriranno 22 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il flop De Ketelaere, per la trequarti della prossima stagione il Milan ha scelto Arda Guler, 18 anni compiuti lo scorso 25 febbraio ma già due campionati di Super Lig turca alle spalle in cui ha collezionato 13 gol e 18 assist in 59 presenze. Ne sono convinti in Turchia, dove scrivono che per arrivare al trequartista o esterno destro del Fenerbahçe i rossoneri sono disposti a pagare più della clausola rescissoria presente nel suo contratto (17,5): come riporta Fanatik, per vincere la concorrenza delle altre big europee (Real Madrid e Barcellona su tutte) il Milan sarebbe pronto infatti a mettere sul piatto 22 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita

Uno sforzo importante per un ragazzo di indiscusso talento, ma con un fisico da costruire (è alto 1,76 e piuttosto leggerino) e con una personalità che dovrebbe essere messa alla prova in un campionato difficile come la Serie A e in uno stadio raffinato come San Siro. In ogni caso il Milan e il suo algortimo sembrano aver scelto, il profilo è di sicuro coerente con la linea della società, e per battere tutti gli altri club interessati (Real Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia, Salisburgo e Lipsia) i rossoneri avrebbero deciso di alzare la posta e andare all-in.

Diverso, invece, il progetto per il giovane trequartista turco del Barcellona, che al contrario degli eterni rivali sarebbe pronto ad inserirlo subito in rosa anche se di certo non a garantirgli il posto da titolare. Cosa che invece potrebbe fare il Milan, facendo leva sulla volontà del giocatore di essere protagonista nella sua prossima squadra.

La decisione finale spetterà ovviamente a Guler, che dovrà scegliere il progetto che ritiene migliore per la sua crescita, ma il Milan (dove soprattutto Moncada apprezza moltissimo il giocatore) sembra aver fatto la sua scelta: vorrebbe che fosse il turco il primo colpo fatto coi soldi della cessione di Tonali.

