Il Milan corre ai ripari dopo Thuram: trattativa per El Bilal Touré dell'Almeria

MANOVRE ROSSONERE

Il 21enne attaccante maliano costa 15-20 milioni di euro e piace molto anche a Napoli e Atalanta

© Getty Images Dopo aver perso il derby di mercato per Marcus Thuram, il Milan corre ai ripari e si fionda su El Bilal Touré, attaccante 21enne maliano dell'Almeria. Come riportato dai francesi di RMC Sport, il club rossonero ha iniziato a intavolare la trattativa qualche giorno fa, ottenendo il sì del calciatore del trasferimento. Il club spagnolo chiede 15-20 milioni per chiudere l'operazione. Sul promettente centravanti, che ha segnato 7 gol (tra cui uno al Barcellona e uno all'Atletico Madrid) in 21 presenze in Liga, c'è il forte interesse anche di Napoli e Atalanta.

Alto 185 cm, El Bilal Touré ed è un calciatore molto versatile, in quanto può giocare sia come prima punta che da esterno. Il classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell’Ivoire Academie, è dotato di un fisico potente e di una buona tecnica, e specialmente in campo aperto riesce a far male alle difese avversarie grazie alle sue accelerazioni. Il classico talento in rampa di lancio e pronto a esplodere nell'ombra di Giroud.

Nella passata stagione ha fatto molto bene con l'Almeria, anche se è stato fermo ai box per oltre due mesi per un problema muscolare che gli ha fatto perdere quasi tutto il finale di stagione. Gol e prestazioni che hanno attirato l'attenzione del Napoli, ma soprattutto dell'Atalanta. El Bilal Touré piace molto a Gasperini, che sta pensando a lui in caso di addio di uno tra Hojlund e Zapata. Ma il Milan, al contrario della Dea, può garantire la partecipazione alla Champions League una vetrina ben superiore.

