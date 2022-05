Il Milan blinda la coppia Tomori-Kalulu: pronti rinnovi al rialzo

MOSSE ROSSONERE

Primi contatti per prolungare il contratto e aumentare l'ingaggio di entrambi

Lavori in corso a casa Milan per blindare la coppia Tomori-Kalulu. Le grandi prestazioni dei due difensori hanno convinto tutti a Milanello e la dirigenza ha subito avviato i colloqui con i rispettivi agenti per confermare concretamente la fiducia del club ed evitare sorprese. Per quanto riguarda Kalulu il procuratore si è presentato nella sede rossonera per fare il punto della situazione e parlare di futuro. Un incontro positivo. Secondo quanto trapela, per il francese sarebbe pronto infatti un rinnovo al rialzo.

© Getty Images

Vedi anche milan scudetto 2022 Tomori-Kalulu, la coppia moderna ed europea che ha blindato la difesa del Milan

Attualmente il difensore francese guadagna 400mila euro netti a stagione, ma Maldini & Co. sono pronti ad aumentargli da subito l'ingaggio a 1,5 milioni. Mossa che accontenterebbe un po' tutti dando al giocatore il giusto valore e al club più certezze sul suo futuro in rossonero.

Quanto invece a Tomori, legato ai rossoneri per altri tre anni, le novità sulle trattative in corso a Casa Milan arrivano dal Daily Telegraph. Secondo quanto riporta Matt Law, l'ex Chelsea sarebbe molto felice a Milano e pronto a prolungare fino al 2027 la sua avventura in rossonero. In questa direzione sarebbero già stati avviati i primi contatti con l'entourage del calciatore per rinnovare l'intesa con un aumento di ingaggio. Contatti che al momento non registrerebbero ostacoli da ambo le parti. Il Milan blinda la difesa del futuro.