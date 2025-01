Il Milan aspetta Walker e lavora sulle uscite: due le piste calde. Non si molla Joao Felix

Sulla carta sarà Walker a prendere il posto del partente Emerson a destra: l'inglese è atteso a ore in città. Tanto che potrebbe essere anche in tribuna in occasione di Milan-Girona, match di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro. La speranza in quel di Milanello è di poterlo già convocare domenica per la gara con il Parma. La formula dell'affare con il Manchester City? Prestito con diritto di riscatto.