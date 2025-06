Dopo una stagione passata in prestito tra le fila dell'Ajax, dove ha sfiorato la vittoria del campionato, Daniele Rugani è pronto a tornare alla Juventus. Il centrale classe '94 dovrebbe far parte della rosa bianconera che prenderà parte al Mondiale per Club, con l'idea di provare a convincere Tudor e dirigenza a tenerlo in rosa anche nella prossima stagione. Il contratto dell'ex Empoli scade nel 2026.