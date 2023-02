Giroud rinnova con il Milan: incontro per chiudere l'accordo

LA TRATTATIVA

Si va verso il prolungamento per un anno alle stesse cifre

© Getty Images

Olivier Giroud resterà al Milan anche la prossima stagione. Il 36enne attaccante ha deciso di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per un'altra stagione. Nelle prossime ore ci sarà l'incontro tra Maldini, Massara e l'entourage del francese per formalizzare tutto. Accordo economico che dovrebbe restare invariato: un altro anno a 3,5 milioni di euro, l'attuale stipendio. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già prima della sfida contro il Tottenham di Champions League.

Dopo quello di Bennacer, un altro segnale abbastanza importante per tutto il gruppo. Poi il vero nodo è legato al rinnovo di Leao. La situazione con il portoghese è in stallo, una partita a scacchi giocata su più fronti. Affare complicato e, nonostante la scadenza sia a giugno 2024, da risolvere al più presto. Sia per evitare spiacevoli sorprese nel mercato estivo, sia per non compromettere ulteriormente l'armonia del gruppo.