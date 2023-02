Milan: Giroud ha detto no all'Everton, Bakayoko verso l'Adana Demirspor

milan

Nessun rinforzo in entrata per i rossoneri. L'attaccante rifiuta il ritorno in Premier, il centrocampista francese di nuovo vicino al club di Montella

Nonostante le ultime sconfitte e il periodo nero, nessun rinforzo per il Milan. Zaniolo e Sportiello erano obiettivi complicati e tali si sono confermati anche nell'ultima giornata di calciomercato. In uscita invece resta aperta l'ipotesi di una cessione di Bakayoko che sembrava diretto prima verso la Cremonese e poi al Lione ma che invece sembra di nuovo vicino all'Adana Demirspor. Retroscena su Giroud: ha rifiutato un'offerta dell'Everton.

Il rifiuto di Giroud - Il Milan non vuole perdere Olivier Giroud, e infatti sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza a giugno, ma pure l'attaccante francese vuole restare in rossonero. Lo conferma il no del numero 9 milanista alla proposta dell'Everton che aveva provato a riportarlo in Premier League nelle ultime ore del calciomercato, come riferisce Sky Sport. Il contratto proposto a Giroud era sino a fine stagione con corposo bonus in caso di salvezza, traguardo che tra l'altro gli avrebbe consentito di rinnovare automaticamente l'accordo per un altro anno a oltre 8 milioni di euro di stipendio.

Montagne russe Bakayoko - Adana Demirspor, Cremonese, Lione e poi di nuovo Adana Demirspor. Giornata da montagne russe per Tiémoué Bakayoko: il centrocampista è stato vicino ai grigiorossi poi ai francesi ma le difficoltà burocratiche sulla risoluzione del prestito col Chelsea hanno fatto sfumare entrambe le ipotesi. A sorpresa si è però poi riaperta la pista che porta al club (che Bakayoko aveva rifiutato giorni fa) allenato da Montella, anche perché in Turchia il mercato chiuderà l'8 febbraio: il giocatore terminerà in anticipo il prestito col Milan per poi essere acquistato a titolo definitivo dai turchi con cui firmerà un triennale.

Situazione Zaniolo - Maldini e Massara avevano pensato a un nuovo contatto con la Roma, che però è stata irremovibile: per Zaniolo serviva un'offerta almeno pari a quella proposta dal Bournemouth nei giorni scorsi, quindi un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Niente da fare, se ne riparlerà eventualmente a giugno tenendo in mente il gradimento del giocatore per la destinazione rossonera.

Capitolo portiere - Dopo l'ennesima prestazione negativa di Tatarusanu, in casa Milan si erano fatte riflessioni sull'estremo difensore. Maignan rientrerà verso fine febbraio e i tifosi volevano un rinforzo che invece non arriverà. Vasquez non è ancora pronto, come ha detto Pioli, quindi era tornato di moda il nome di Sportiello per il quale un tentativo, andato a vuoto, era già stato fatto a fine dicembre.

