Fabregas svela il colpo: "Ho sentito che il Milan prenderà Fofana"

In attesa di piazzare i primi colpi per rinforzare il Como in vista della sua prima avventura da allenatore in Serie A, Cesc Fabregas svela qualche indizio importante sulle prossime mosse di mercato del Milan. "Ho sentito che Youssouf Fofana andrà al Milan, perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia e i due si conoscono", ha detto l'ex centrocampista spagnolo nel corso di una lunga chiacchierata durante il podcast "Planet Premier League" della BBC. Indiscrezione che non è passata affatto inosservata e che da una parte conferma l'interesse di Moncada & Co. per il mediano del Monaco e della nazionale francese e dall'altra l'arrivo imminente in rossonero del tecnico portoghese.