Effetto domino dei terzini, il Bayern punta i fari su Theo Hernandez

Il presente e il futuro di Theo Hernandez tengono sempre banco in casa Milan. Dalla Germania, infatti, arrivano indiscrezioni importanti su un possibile domino di terzini che in tempi stretti potrebbe interessare anche l'esterno rossonero. Secondo quanto riporta la Bild, il forte inserimento del Liverpool su Alphonso Davies, laterale classe 2000 in scadenza col Bayern a fine stagione, avrebbe acceso i fari del club bavarese su Theo per la corsia sinistra. Interesse che arriva in un momento di grande incertezza per l'esterno del Milan, alle prese con un rinnovo non semplice da trattare e un rapporto complicato da ricostruire con Fonseca e i tifosi.