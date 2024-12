Milan, l'agente di Theo Hernandez in sede: "Vuole restare, rispetta le scelte di Fonseca"

L'agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, è stato a Casa Milan per discutere del contratto del suo assistito, nonostante i recenti attriti con Fonseca: "La panchina contro il Genoa? È una scelta che non gli compete, bisogna rispettare i compagni e le scelte dell’allenatore - le parole del procuratore lasciando la sede rossonera -. Anche Leao è stato in panchina in questa stagione...".