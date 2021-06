Donnarumma-Psg, accordo totale: oggi le visite mediche

AFFARE FATTO

Il portiere ex Milan firmerà un quinquennale da 12 milioni a stagione

Gigio Donnarumma è di fatto un giocatore del Psg. L'ormai ex Milan ha trovato l'accordo con il club parigino con cui firmerà a questo punto un quinquennale da 12 milioni a stagione, bonus compresi, chiudendo una querelle che va avanti ormai da qualche mese e che i rossoneri hanno indirizzato verso l'addio con l'acquisto di Maignan dal Lille. In giornata lo staff medico del Psg è atteso a Coverciano dove Donnarumma si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco.

Ormai, insomma, è tutto fatto. L'affare, decollato meno di una settimana fa, è entrato nel vivo negli ultimi giorni fino alla fumata bianca delle ultime ore. Il Psg, disposto a tutto per strappare Donnarumma alla concorrenza, ha ceduto alle richieste di Gigio e del suo agente Mino Raiola mettendo sul piatto un contratto faraonico e il giocatore, inizialmente perplesso a un trasferimento all'estero, non ha potuto dire di no.

A questo punto, con l'ex Milan impegnato con l'Italia negli Europei, le visite si svolgeranno quasi certamente a Coverciano. Dopo di che non resterà che attendere l'ufficialità e aspettare la prossima stagione per vedere Donnarumma con la maglia del Psg.