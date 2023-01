Milan, visite mediche per Devis Vasquez

MILAN

Il portiere 24enne arriva dal Guaranì ma non esclude l'arrivo di un ulteriore rinforzo nel reparto

© instagram La trattativa-lampo del Milan per Devis Vasquez si concretizza in queste ore, con il portiere 24enne che sta sostenendo le visite mediche: classica trafila prima alla clinica La Madonnina e poi per ottenere l'idoneità sportiva al Coni. In seguito, già in giornata, la firma sul nuovo contratto coi rossoneri che l'hanno strappato al Guaranì, club del Paraguay. Il colombiano, che ha il passaporto di extracomunitario, in seguito farà ritorno in Sudamerica per rientrare a Milanello la prossima settimana.

Nel 2022 Vasquez aveva collezionato 26 presenze tra campionato e Copa Libertadores (38 gol subiti), si tratta di un colpo in prospettiva futura e per questo non si escludono ulteriori interventi per il ruolo più delicato. Almeno per il momento, non sarà lui il vice di Maignan e si giocherà la maglia da secondo con Tatarusanu e Mirante ma restano sullo sfondo le voci su Sportiello (Atalanta), Cragno (Monza) e Vicario (Empoli).