Dall'Inghilterra: Milan su Gabriel Jesus. Ma il City vuole 50 milioni

Se ne era parlato un mesetto fa, poi la voce era andata via via affievolendosi. A rilanciarla ci ha pensato adesso il portale britannico 90min.com, secondo cui il Milan starebbe sondando il terreno per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City dopo l'acquisto, da parte dei Citizens, di Haaland. Il club inglese valuta il brasiliano 50 milioni di euro, cifra per la quale il Milan non si siederebbe nemmeno al tavolo della trattativa. Va detto, però, che la scadenza di contratto nel 2023 ha attirato su di lui i fari di diverse squadre, tra cui il Real Madrid, quindi la concorrenza è ampia e agguerrita.

© Getty Images