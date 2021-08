Accordo nella notte, Messias è del Milan

Una lunga, lunghissima trattativa durata fino a notte inoltrata ma con un lieto fine. Il Milan è riuscito a portarsi a casa Junior Messias dopo un summit col Crotone che ha sancito poi alla chiusura in tardissima serata dell'affare. I rossoneri si regalano il sostituto di Calhanoglu e metto a segno a un colpo importante in prospettiva. Stefano Pioli può così avere al suo arco ancora un altro giocatore. Maldini e Massara hanno proposto un prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 5-6. Con l'arrivo di Messias il club milanese dice addio di fatto a Faivre. In giornata le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

Getty Images