Milan, Tomori e il rinnovo: "Trattiamo ma ora ho altri pensieri"

Fikayo Tomori giura fedeltà ai colori rossoneri e, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, traccia un bilancio della sua esperienza in Italia: "Sono qui da 5 anni e mezzo, ormai mi sento milanista". Il difensore inglese ha poi fatto chiarezza sulla questione legata al prolungamento del suo contratto, spiegando che "stanno trattando il club e i miei agenti", preferendo però non farsi distrarre dalle voci di mercato. La sua priorità resta infatti il finale di stagione per blindare l'obiettivo europeo: "Io sono focalizzato sulle cinque partite che ci restano per andare in Champions".