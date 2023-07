Manovre rossonere

I rossoneri non hanno intenzione di rallentare in entrata: rosa da puntellare ancora, dirigenza al lavoro per coprire le lacune

© Getty Images Il Milan, dopo l'arrivo di Yunus Musah, punta ad altri colpi. Per l'attacco piace Alejo Véliz del Rosario Central, mentre come vice-Theo una volta chiusa la cessione di Ballo-Tourè al Bologna o al Fulham sono candidati Riccardo Calafiori o Luca Pellegrini. Complesso il discorso regista: c'è estrema abbondanza a centrocampo, ma davanti a una occasione potrebbe essere fatto un investimento per il futuro.

Capitolo centravanti: Pioli vuole valutare Lorenzo Colombo, su di lui ci sono molte squadre con il Cagliari capofila, ma anche l'Atalanta è molto interessata. Potrebbe partire in prestito e al suo posto i rossoneri sono interessati all'argentino Alejo Véliz. Classe 2003, 187 centimetri, ha clausola rescissoria a 15 milioni ma c'è da convincere il Rosario Central a lasciarlo andare subito. Il presidente Belloso ha detto: "La cessione di Gino Infantino alla Fiorentina ci regala ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz fino a dicembre." Entro la fine del mercato estivo ci potrebbero essere novità in merito, il giocatore piace e ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per essere l'ariete del futuro di Stefano Pioli.

I nomi per il terzino sinistro sono molti: il preferito è Riccardo Calafiori, classe 2002 del Basilea. Oltre che una alternativa numerica a Theo Hernandez rappresenterebbe anche una variazione tattica. Calafiori è meno forte fisicamente, non è un terzino da assalto, ma tecnicamente gestisce il pallone in maniera eccellente e ha un piede delicatissimo per il cross e un ottimo tiro in porta. Costa 4-5 milioni e i dubbi su di lui sono solo di natura fisica: è propenso agli infortuni e quando militava nella Primavera della Roma ha subito un grave danno al ginocchio destro. Tuttavia, nell'ultima stagione ha trovato molta continuità in Svizzera e ha giocato molto bene. L'altro nome è Luca Pellegrini, ma per lui esiste il problema prezzo: la Juventus chiede 15 milioni, il Milan non è intenzionato a spenderli per una riserva. Sott'occhio anche Emanuele Valeri della Cremonese, autore di un grande campionato la scorsa stagione. Nel suo caso i rossoneri riflettono a causa di motivazioni tattiche, è un esterno a 5 più che un terzino a 4 e questo frena la sua quotazione. C'era stato un contatto con la Juventus per Andrea Cambiaso, ma i 25 milioni richiesti sono ritenuti fuori mercato.

© Getty Images

Il colpo su cui ci sono più dubbi e meno nomi è il regista di centrocampo. L'arrivo di Musah rende molto popolato il reparto centrale rossonero, ma un gestore di palla che inizi l'azione e sia anche bravo in interdizione al momento manca. Potrebbe farlo Reijnders, ma le qualità tecniche dell'olandese sono da sfruttare in zona offensiva più che in mediana. Un nome interessante, ma per cui per ora non ci sono conferme o sondaggi, potrebbe essere Federico Redondo dell'Argentinos Juniors. Figlio di Fernando, è un volante di centrocampo, un classico "cinco" argentino, di 186 centimetri classe 2003 e la sua classe ricorda quella del padre. Costa ancora poco, 5-6 milioni, ma la valutazione potrebbe impennarsi perché Scaloni lo inserirà in pianta stabile in nazionale maggiore a breve.

Il Milan cerca anche un difensore centrale per completare il reparto dopo la partenza di Gabbia, sembrava forte l'interesse per Facundo Gonzalez del Valencia ma la Juventus è arrivata prima e sembra stare per assicurarsi il classe 2003 campione del mondo Under 20. Non ci sono ulteriori nomi, ma sarà sicuramente a basso costo.

Vedi anche Milan Milan, Rebic è in Turchia: offerta Besiktas anche per Messias