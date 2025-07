Palermo, dall'Empoli arriva Gyasi

Emmanuel Gyasi è un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno offensivo lascia l'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in favore del club rosanero. Cittadino italiano dal 2017, figlio di ghanesi, Gyasi, classe 1994, è nato a Palermo, dove ha vissuto i primi quattro anni, prima di rientrare in Ghana e tornare, infine, in Italia, inizialmente in provincia di Torino. Calciatore di grande esperienza, è già stato accolto dal tecnico Filippo Inzaghi e dai nuovi compagni nel ritiro in Valle d'Aosta.