Milan su Bellanova: un colpo che sistemerebbe anche la lista Uefa

Secondo Tuttosport il Milan ha avviato i contatti con l’Atalanta per riportare a Milanello Raoul Bellanova nella sessione estiva 2026, individuando nel laterale classe 2000 l'innesto ideale per garantire a Massimiliano Allegri quella duttilità tattica necessaria a oscillare tra la difesa a tre e la linea a quattro. La mossa nasce dalla bocciatura tecnica di Pervis Estupinan e dalla necessità strategica di riempire il quarto slot "homegrown" per le liste Uefa, essendo il giocatore un prodotto del vivaio rossonero. Nonostante la valutazione della Dea resti ancorata ai 25 milioni di euro investiti un anno fa, la volontà del calciatore di ritrovare centralità dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie di Palladino spinge per un possibile addio.