Botafogo, la panchina di Ancelotti traballa. Intanto i Rangers lo puntano

Quella che sta vivendo Davide Ancelotti è una situazione quasi paradossale. Il tecnico del Botafogo, figlio di Carlo, non sta infatti convincendo: in Copa Libertadores è arrivata la clamorosa eliminazione contro la LDU Quito mentre in campionato la squadra si trova al sesto posto a pari punti del Sao Paulo con cui qualche giorno fa ha anche perso lo scontro diretto. Il Botafogo sta quindi riflettendo sul futuro di Ancelotti e pare che in Scozia stiano facendo la stessa cosa. I Rangers si trovano al decimo posto in campionato con soli quattro punti in cinque partite e ad agosto sono stati eliminati ai preliminari di Champions League. La panchina di Russell Martin traballa e tra i nomi dei possibili sostituti ci sarebbe proprio quello di Davide Ancelotti.