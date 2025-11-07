Milan, si lavora a un rinnovo di quattro anni per Saelemaekers

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti di questo inizio stagione del Milan. Dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare molto sul belga e ora il club sarebbe al lavoro per il rinnovo del contratto. Il numero 56 rossonero è legato al Diavolo fino al giugno del 2027: i contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime settimane, possibile che si arrivi a un'intesa per un prolungamento di quattro anni a 3,5 milioni di euro a stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.