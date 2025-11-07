Logo SportMediaset

Mercato

Milan, si lavora a un rinnovo di quattro anni per Saelemaekers

07 Nov 2025 - 11:44
Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti di questo inizio stagione del Milan. Dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare molto sul belga e ora il club sarebbe al lavoro per il rinnovo del contratto. Il numero 56 rossonero è legato al Diavolo fino al giugno del 2027: i contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime settimane, possibile che si arrivi a un'intesa per un prolungamento di quattro anni a 3,5 milioni di euro a stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb

13:23
Lazio, Mandas verso l'addio a gennaio
12:35
Juventus, Cambiaso: "City? Solo un interessamento a gennaio"
11:44
Milan, si lavora a un rinnovo di quattro anni per Saelemaekers
10:40
Southampton, dagli svincolati ecco Romeu
09:24
Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park