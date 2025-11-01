Milan, Rayan piace ma costa molto. E ora arrivano le big di Premier...

Il Milan continua a monitroare il mercato alla ricerca di talenti per alzare il tasso tecnico della rosa. Uno dei nomi usciti con più frequenza nelle ultime settimana è quello di Rayan del Vasco de Gama. Esterno offensivo mancino che gioca destro veloce e con un buon fisico (1,85), il brasiliano classe 2006 è sbocciato definitivamente in questa stagione mettendo a segno 11 gol in campionato in 27 presenze. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano i rossoneri lo hanno seguito negli scorsi mesi ma settimana dopo settimana l'operazione si è complicata: il rendimento del ragazzo ha fatto lievitare i costi e moltiplicare le pretendenti.