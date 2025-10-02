Milan, Pulisic un punto fermo: ora il rinnovo

Christian Pulisic è diventato un pilastro del Milan di Massimiliano Allegri a suon di gol e prestazioni. L'americano ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e i rossoneri vogliono iniziare le trattative per il prolungamento al più presto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi ha già un'opzione unilaterale per estendere di un altro anno ma l'impressione è che si voglia andare oltre. Nelle prossime settimane il Milan vorrebbe avviare i dialoghi con l'entourage di Pulisic, venendo anche incontro alle richieste del calciatore, ovvero 4 milioni di euro all'anno.