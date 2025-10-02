Torino, Baroni a rischio: Lazio decisiva

© Getty Images
Marco Baroni sempre più a rischio: in questi giorni la dirigenza del Torino sta riflettendo sulla posizione dell'allenatore ex Lazio, vista la partenza negativa in campionato e la crisi di risultati, accentuata dall'ultima sconfitta in casa del Parma. La partita con la Lazio potrebbe essere decisiva per il futuro di Baroni, con una sconfitta che determinerebbe, inevitabilmente, l'esonero.
La presidenza granata riflette sui possibili sostituti: l'indiziato numero uno sembrerebbe essere Daniele De Rossi, e a confermare questa pista potrebbe essere proprio la rescissione del contratto tra l'allenatore e la Roma che sta avvenendo in queste ore. De Rossi, che ha il gradimento di Cairo, avrebbe manifestato l'intenzione di tornare ad allenare in Serie A, rifiutando anche un'offerta arrivata dal Monza. In alternativa, il Torino potrebbe virare su Dionisi, fermo dopo l'ultima esperienza al Palermo.
