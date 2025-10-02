Torino, Baroni a rischio: Lazio decisiva

La presidenza granata riflette sui possibili sostituti: l'indiziato numero uno sembrerebbe essere Daniele De Rossi, e a confermare questa pista potrebbe essere proprio la rescissione del contratto tra l'allenatore e la Roma che sta avvenendo in queste ore. De Rossi, che ha il gradimento di Cairo, avrebbe manifestato l'intenzione di tornare ad allenare in Serie A, rifiutando anche un'offerta arrivata dal Monza. In alternativa, il Torino potrebbe virare su Dionisi, fermo dopo l'ultima esperienza al Palermo.