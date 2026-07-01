Manovre rossonere

Milan, pericolo Atletico Madrid per Hjulmand: assalto dei Colchoneros, c'è l'accordo con il centrocampista

Il mediano ex Lecce, fedelissimo di Amorim allo Sporting, ha detto sì a Simeone. Ora serve l'accordo tra i club

01 Lug 2026 - 19:08
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La strada per vedere Morten Hjulmand al Milan si è messa in salita. Nelle ultime ore infatti, l'Atletico Madrid sta spingendo sull'acceleratore per assicurarsi il regista ex Lecce tanto da aver trovato una base d'intesa sull'ingaggio e su un nuovo contratto fino al 2031. Ora c'è da trovare l'accordo tra club, con lo Sporting Lisbona che si fa forte della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. I lusitani infatti, non hanno intenzione di fare sconti mentre i Colchoneros preferirebbero non sborsare più di 45 milioni di euro, bonus compresi.

Simeone spera che a fare la differenza sia la volontà del classe 1999, negli ultimi giorni più volte accostato al Milan dopo l'arrivo di Ruben Amorim in panchina. L'ex allenatore del Manchester United infatti, è un grande estimatore del danese avendolo allenato per anni allo Sporting. Al momento però i rossoneri hanno altre priorità, ossia acquistare un difensore. Da qui la scelta di accantonare, per ora, l'affare Hjulmand. Una dinamica di mercato dalla quale l'Atletico Madrid vuole trarre vantaggio anche se la trattativa con lo Sporting Lisbona non si configura come una delle più semplici.

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