Milan, pericolo Atletico Madrid per Hjulmand: assalto dei Colchoneros, c'è l'accordo con il centrocampista

La strada per vedere Morten Hjulmand al Milan si è messa in salita. Nelle ultime ore infatti, l'Atletico Madrid sta spingendo sull'acceleratore per assicurarsi il regista ex Lecce tanto da aver trovato una base d'intesa sull'ingaggio e su un nuovo contratto fino al 2031. Ora c'è da trovare l'accordo tra club, con lo Sporting Lisbona che si fa forte della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. I lusitani infatti, non hanno intenzione di fare sconti mentre i Colchoneros preferirebbero non sborsare più di 45 milioni di euro, bonus compresi.