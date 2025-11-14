Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Milan, per l'attacco rispunta il nome di Icardi

14 Nov 2025 - 09:59

"Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che il Diavolo continua ad avere il problema di trovare un centravanti che segni con continuità. Tra i nomi che vengono accostati al club di via Aldo Rossi in vista della prossima stagione c'è anche quello di Robert Lewandowski che è in scadenza di contratto con il Barcellona e al momento non ha ancora deciso il suo futuro. Nella lista del Milan ci sarebbe poi anche Mauro Icardi, centravanti argentino che ha un contratto con il Galatasaray anche lui fino al 30 giugno 2026.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:40
Roma, piace anche Franculino per l'attacco
10:33
Brozovic torna in Italia? Contratto con l'Al Nassr in scadenza
09:59
Milan, per l'attacco rispunta il nome di Icardi
09:11
Sassuolo, Berardi: "Pronto al salto in una big"
22:36
Nuova avventura per Success: l'ex Udinese riparte dalla Libia