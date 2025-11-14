Milan, per l'attacco rispunta il nome di Icardi

"Milan, folle idea Lewandowski (o Icardi) come 9": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che il Diavolo continua ad avere il problema di trovare un centravanti che segni con continuità. Tra i nomi che vengono accostati al club di via Aldo Rossi in vista della prossima stagione c'è anche quello di Robert Lewandowski che è in scadenza di contratto con il Barcellona e al momento non ha ancora deciso il suo futuro. Nella lista del Milan ci sarebbe poi anche Mauro Icardi, centravanti argentino che ha un contratto con il Galatasaray anche lui fino al 30 giugno 2026.