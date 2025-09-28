Rinnovi Milan: Maignan in stand-by, Pulisic non è una priorità e Tomori...

"La notizia che vogliamo darvi oggi è che Tomori, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è in trattativa per un possibile prolungamento di contratto. Le parti ne stanno parlando, gli agenti del calciatore sono attivi e concentrati su questo tipo di situazione. C'è la possibilità che Tomori prolunghi: vuole restare al Milan e ha sempre dato priorità ai rossoneri, dall'altra parte il club, con Allegri in cima alla lista, vuole provare a continuare insieme. Sono previsti nuovi contatti tra le parti". Così l'esperto di mercato Matteo Moretto parlando dei rinnovi di casa Milan nel suo ultimo video pubblicato su YouTube in cui spiega che non ci sono sostanziali novità su Mike Maignan, i cui discorsi per il prolungamento sono fermi e di fatto in stand-by, e che il prolungamento di Christian Pulisic, in scadenza nel 2027 e con un'opzione fino al 2028, ad oggi non è ancora una priorità per il club rossonero.