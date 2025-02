Milan, Moncada: "Per Joao Felix vediamo in estate, Chukwueze resta"

Geoffrey Moncada, capo scouting del Milan, ha parlato a Sport Mediaset dell'ultimo, particolarmente attivo, mercato rossonero: "Era molto importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato la struttura della squadra per dare più alternative al mister e le aspettative sono alte. C'è la Champions League e il campionato, era importante fare qualcosa sul mercato. Gimenez? Trattativa difficile ma lo conoscevamo dal Cruz Azul e abbiamo sempre avuto questo contatto. In questo mercato abbiamo saputo che c'era una possibilità. Con i club olandesi è sempre difficile, ma lui ha spinto molto ed è un profilo che volevamo. Era importante fare un numero nove, lui lo è". Moncada ha poi aggiunto su Joao Felix e Chukwueze: "Per il portoghese dipende da noi e da lui, se si sente bene c'è sempre la possibilità. Vediamo col Chelsea in estate. Per Chukwu posso dire che resta con noi, è un'altra possibilità sulla destra e siamo contenti".