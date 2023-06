Milan, la stoccata della moglie di Maldini: "Amore mio, non tutti i mali vengono per nuocere"

© acmilan.com

Nel giorno in cui il Milan ha intavolato e praticamente definito la vendita di Sandro Tonali al Newcastle, la moglie di Paolo Maldini ha postato sul suo profilo instagram un video che sa tanto di stoccata verso la proprietà rossonera, quella che prima ha silurato il marito e poi ceduto l'uomo simbolo della squadra costruita in questi anni: "Mi amor! No hay mal que por bien no venga" ha scritto infatti Adriana Fossa. Tradotto (anche se non ce ne sarebbe bisogno): mio amore, non tutti i mali vengono per nuocere, con tanto di immagini di Maldini in campo assieme a Massara, suo collaboratore ugualmente licenziato da Gerry Cardinale.