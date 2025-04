Milan-Inter, sugli spalti è già calciomercato

In campo Milan e Inter si giocavano la finale di Coppa Italia (tutto rimandato al 23 aprile in diretta su Canale 5), ma sugli spalti di San Siro era già tempo di calciomercato. Presenti in tribuna a Milano per assistere alla semifinale di andata c'erano infatti tra gli altri anche Medhi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, e Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco che era lì per studiare i prossimi avversari in Champions ma non solo...