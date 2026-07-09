Manovre rossonere

Milan, inizia l'avventura rossonera di Gila: saluta la Lazio, arriverà a Milano in serata

Il centrale spagnolo si è recato a Formello per l'ultima volta a trovare i suoi ormai ex compagni, e si prepara alla nuova avventura col Diavolo

09 Lug 2026 - 17:23
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Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: il difensore centrale sta per cominciare la sua vita in rossonero. In giornata si è recato a Formello per salutare ufficialmente i suoi ex compagni e lo staff del centro sportivo. Il suo arrivo a Milano, sua nuova casa, è previsto circa per le ore 20.00. Nella giornata del 10 luglio, in mattinata, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di Gerry Cardinale.

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Le cifre

 Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4.5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

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