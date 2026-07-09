Milan, inizia l'avventura rossonera di Gila: saluta la Lazio, arriverà a Milano in serata

Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: il difensore centrale sta per cominciare la sua vita in rossonero. In giornata si è recato a Formello per salutare ufficialmente i suoi ex compagni e lo staff del centro sportivo. Il suo arrivo a Milano, sua nuova casa, è previsto circa per le ore 20.00. Nella giornata del 10 luglio, in mattinata, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di Gerry Cardinale.